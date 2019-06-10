Мер Риму постраждав від потужного вибуху

Унаслідок вибуху у будинку в італійському місті Рокка ді Папа, що поблизу Риму, постраждало дев’ять ятеро людей, зокрема мер міста Емануеле Крестіні.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

“За словами джерел, заходів Емануеле Крестіні був серед дев’ять ятерих постраждалих (унаслідок вибуху в будинку у Рокка ді Папа— ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили співрозмовники, Крестіні отримав опіки на обличчі й руках. Зазначається, що ймовірною причиною вибуху став витік газу, після того як робочі помилкового пробили газові трубу. В результаті інциденту також стався обвал фасаду триповерхової будівлі.

Повідомляється, що вибух стався біля початкової школи, і одна дитина також постраждала в результаті. Мешканців району вже евакуювали, а саму територію перекрили.