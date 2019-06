В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб

В центре Нью-Йорка (США) на Манхэттене в понедельник, 10 июня, вертолет врезался в крышу 54-этажного небоскреба.

По предварительным данным, один человек в результате аварии погиб. Об этом сообщает пожарное управление города в Twitter.

Известно, что инцидент произошел на пересечении Седьмой авеню и 49-й улицы. После ЧП полицейские оцепили район.

“Сотрудники пожарного управления Нью-Йорка находятся на месте по адресу Седьмая авеню, 787. Жесткая посадка вертолета”, – говорится в сообщении.

Указывается, что пожар, начавшийся в здании после падения вертолета, был потушен спасателями.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44

— CNW (@ConflictsW) 10 червня 2019 р.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.

— FDNY (@FDNY) 10 червня 2019 р.

