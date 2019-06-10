У Дніпрі квартирний злодій намагався сховатися від поліції під лінолеумом

10 червня на проспекті Гагаріна, 20, мешканці будинку побачили чоловіка на даху. Через балкон він заліз у квартиру на п’ятому поверсі.

10 червня на проспекті Гагаріна, 20, мешканці будинку побачили чоловіка на даху. Через балкон він заліз у квартиру на п’ятому поверсі.

Сусіди повідомили, що у квартирі вже давно ніхто не живе. Також вони допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом з ними приїхали слідчі Соборного району. У присутності господарів патрульні відкрили двері.

Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там, під лінолеумом, від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що не знають цього «подлинолеумного» мешканця квартири. На нього наділи наручники і доставили в Соборне відділення поліції.