У Києві біля Пішохідного мосту сплив труп чоловіка

У понеділок, 10 червня, відпочиваючі помітили у річці Дніпро чоловіка без ознак життя.

Тіло плавало в 15 метрах від берега між Річковим вокзалом і Трухановим островом. Вони одразу ж викликали спецслужби.

На місце виїхали екіпаж патрульної поліції і рятувальники.

Труп у воді помітили відпочиваючі, які перебували на пляжі Труханового острова. Рятувальники доставили його на берег та передали медикам. При попередньому огляді слідів насильницької смерті на його тілі не виявили. Ймовірно, чоловік втопився ще у вихідні на одному з міських пляжів. Після цього він сплив, спустившись за течією до центру міста.

Загиблому було близько 35 років, на ньому були вдягнені лише плавки. На даний момент поліція перевіряє інформацію про зниклих на річці Дніпро за минулі вихідні, щоб встановити особу чоловіка.