Нардеп розповів, чому в Раду балотуються люди, які підтримували терористів

Реформованим судово-прокурорським структурам потрібно подякувати за те, що Неля Штепа не сіла за грати, а балотується у Верховну Раду. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав нардеп Борислав Береза.

Пан Береза зауважив, що Неля Штепа, яка є у списку «Опозиційної платформи – За життя», не найгірша людина, але єдина, яка персонально брала участь у розпалюванні війни в Україні.

«Ця людина не сіла у в язницю, тому що коли «промайданна» влада була більш сильна, і пан Порошенко був президентом, то підконтрольні йому структури не змогли її посадити.

Не змогли довести її провину, хоча були і відеодокази, і свідки. Ви розумієте, що зараз ті, хто привів сюди війну, йдуть у законотворчий орган України? Що вони там будуть приймати?» – зазначив політик. За його словами, зрозуміло, що вона перебуває на свободі, тому що була домовленість.

На його думку, подякувати за це треба реформованим судово-прокурорським структурам. «Нагадую, що пан Кернес уник відповідальності, бо прокурори не прийшли на слухання справи. Це теж було не за часів пана Зеленського, а за пана Порошенка», – зауважив Береза.

Зокрема, він заявив, що коли хтось домовляється з кровним ворогом, він 100% отримує потім ножа в спину. На його думку, так сталося і зараз.

«Ці люди не будуть виконувати свої домовленості. Більше того, саме ці люди колись запрошували Росію, альо смороду не сидять. І подяка за це винна йти попередній владі, яка розповідала, як вона реформувала судово-правову систему, хизувалася цім, і зараз вона пожинає свої плоди», – переконаний гість програми.