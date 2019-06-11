У Києві на виїзді з парку зіткнулися мотоцикл і автомобіль Subaru: є постраждалий

У понеділок, 10 червня, в Києві на в’їзді в парк «Муромець» сталася аварія за участю мотоцикла і автомобіля Subaru. Легковик рухався у бік парку, коли байк виїжджав з нього.

Вони зіткнулися на перетині двох смуг. Водій авто не постраждав, а власник мототранспорту отримав легкі травми. Інцидент стався близько 20:15, – повідомляє місцеве видання.

За словами водія байка, він об’їхав шлагбаум, залишаючи Х-park і відразу перебудувався на свою смугу, в цей момент Subaru рухалася в бік парку. У цей момент на перетині шпальт і сталося зіткнення. Обидва чоловіки намагались уникнути зіткнення, але не встигли. Як повідомила нам, дружина чоловіка, який був за кермом Subaru, він їхав по своїй смузі, не перевищуючи швидкість.

На узбіччі по периметру дороги були припарковані машини, що завадило водієві побачити выезжавшего з-за шлагбаума мотоцикліста. На щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Власник байка отримав легкі травми і удари, його госпіталізували до травмпункту для більш детального огляду. На місці працювали правоохоронці та медики. Причини і деталі того, що сталося, встановлюються.