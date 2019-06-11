Вертоліт врізався в хмарочос у центрі Нью-Йорка

В центрі Нью-Йорка (США) на Манхеттені в понеділок, 10 червня, вертоліт врізався в дах 54-поверхового офісного будинку.

За попередніми даними, одна людина в результаті аварії загинув. Про це повідомляє пожежне управління міста в Twitter.

Відомо, що інцидент стався на перетині Сьомий авеню і 49-ої вулиці. Після НП поліцейські оточили район.

«Співробітники пожежного управління Нью-Йорка знаходяться на місці за адресою Сьому авеню, 787. Жорстка посадка вертольота», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що пожежа, що почалася в будівлі після падіння вертольота, була ліквідована рятувальниками.