Украина одержала победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020

Сборная Украины во Львове обыграла со счетом 1:0 сборную Люксембурга в рамках четвертого тура квалификации Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко выиграли со счетом 1:0. Украине удалось быстро выйти вперед – уже на 6-й минуте матча Роман Яремчук головой замкнул подачу Руслана Малиновского. В следующие несколько минут украинцы могли забивать еще дважды, но после удара головой от Тараса Степаненко Люксембург спасла перекладина, а следом Александр Зинченко не реализовал выход один на один.

До конца тайма Украина создала еще один момент – Малиновский со штрафного пробил под перекладину, но голкипер сборной Люксембурга кончиками пальцев перевел мяч на угловой. В то же время Люксембург в первом тайме моментами получал слишком много свободы в атаке и пару раз потревожил Андрея Пятова. Гости даже забили, но из офсайда – гол был отменен.

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Во втором тайме Люксембург захватил преимущество, и Пятову вновь пришлось вступать в игру – в частности, голкипер спас украинскую сборную после опасного удара Венсана Тилля со штрафного. Но Украине все же удалось отодвинуть игру со своей половины поля и сохранить победный счет.

Таким образом, после четырех матчей отбора на Евро-2020 украинская сборная набрала 10 очков и возглавляет группу В. У Люксембурга осталось 4 очка. Украина в третьем из четырех матчей квалификации Евро-2020 сохранила свои ворота сухими.

Также отметим, что сборная Украины продлила серию без поражений во Львове – 16 побед и 2 ничьи. Украина – Люксембург – 1:0 Гол: Яремчук, 6 Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков (Соболь, 86), Коноплянка (Коваленко, 80), Яремчук Люксембург: Морис, Шано, Мартинс, Жерсон, Янс, О. Тилль (Тюрпель, 77), Баррейру, Мартенс, В. Тилль, Родригес, да Мота (Бенси, 52)

Источник – Униан

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