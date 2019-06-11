В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, чотири людини загинули, — Держнс

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні № 1 на вул. Воробйова. Про це повідомив прес-центр Держнс.

«Підрозділами Держнс врятовано 19 осіб, з них 4 людини без свідомості, які померли, не прийшовши до тями», — йдеться в повідомленні.

За неуточненими даними один із загиблих — медсестра лікарні, уточнила прес-служба Нацполиции.

За даними Держнс, у 21:44 загорівся дах одноповерхового корпусу на площі 500 м2.

Рятувальники ліквідували пожежу о 23:19. Вогонь гасили 30 рятувальників, використовуючи 7 пожежних машин.