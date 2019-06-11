Криза в Молдові: Країни ЄС виступили з заявою

Німеччина, Великобританія, Польща, Франція і Швеція виступили з заявою про продовження політичну кризу в Молдові.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на текст заяви розміщений на сайті МЗС Польщі.

«Німеччина, Сполучене Королівство, Польща, Франція і Швеція з пильною увагою відзначили останні події в Республіці Молдова. Після парламентських виборів демократично обрана парламентська більшість прийняла важливі рішення, включаючи формування уряду. В умовах нинішньої конституційної кризи ми бачимо і підтримуємо парламент Молдови як представника народу Молдови», — йдеться в заяві.

«Ми закликаємо до спокою і стриманості. Всі сторони несуть відповідальність за врегулювання цієї конституційної кризи мирними засобами,» – зазначили в п’яти країнах.