ЦВК дозволили укладати прямі договори для швидкої підготовки до виборів у Раду

В Україні набув чинності наказ Мінекономрозвитку, який дозволяє Центральної виборчої комісії тимчасово розбивати великі закупівлі на малі та укладати прямі договори, не оголошуючи тендер.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Відповідно до цього, ЦВК має можливість замість проведення довготривалих відкритих торгів, які можуть завершиться вже після 21 липня, оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них у системі закупівель ProZorro.

Крім цього в Мінекономрозвитку надали ЦВК офіційне роз’яснення про те, що Закону “Про публічні закупівлі” не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту, а також бланків документів суворої звітності (виборчі бюлетені).

ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Отже у ЦВК немає необхідності проводити відкриті торги на закупівлю послуги друку бюлетенів. У зв’язку з цим, зазначили у відомстві, в даний момент у ЦВК є всі інструменти, щоб якісно і своєчасно підготуватися до позачергових виборів до парламенту, які відбудуться 21 липня.