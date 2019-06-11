В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні, є жертви

З одноповерхового корпусу психіатричної лікарні евакуювали 19 людей

В Одесі сталася пожежа в психіатричній лікарні на вулиці Воробйова, в результаті якої загинуло 4 людини, 6 госпіталізували у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За інформацією видання, горів одноповерховий дерев’яний корпус, у ДСНС повідомили, що станом на 23.00 10 червня пожежу повністю ліквідовано.

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Серед 19 врятованих осіб виявлено 4 особи без свідомості, які померли не приходячи до тями. З отруєнням продуктами горіння госпіталізовано 6 осіб у тяжкому стані.

За попередніми даними, загинула медсестра і 3 пацієнтів.

Наголошується, що співробітники швидкої прочісують територію клініки в пошуках постраждалих пацієнтів, які могли втекти.

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