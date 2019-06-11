В Лондоне откроют пейзажный бассейн на крыше

Жители Лондона, в скором времени смогут плавать в самом необычном бассейне и наслаждаться умопомрачительными видами британской столицы c 220-метровой высоты, пишет Business Insider.

600-литровый, прозрачный со всех сторон бассейн увенчает 55-этажное здание Infinity London. Проект самого обзорного в мире бассейна разработан компанией Compass Pools.

Дизайнеры утверждают, что их концепция не имеет аналогов в мире. Стены и полы бассейна с 360-градусным обзором изготовят из литого акрила. Его строительство должно начаться в 2020 году.

Стены и пол бассейна сделают полностью прозрачными — так пловцов смогут увидеть даже внутри здания.

Встроенный анемометр будет следить за силой ветра на крыше, а специальная система будет постоянно поддерживать нужную температуру.

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Она же будет следить, чтобы вода не выливалась на улицу. Кстати, для обогрева бассейна будет использоваться горячий газ, образующийся в качестве побочного продукта при кондиционировании отеля.

А в темное время суток бассейн будет красиво подсвечен.

Compass Pools/businessinsider.sg

Compass Pools опубликовало несколько изображений концепта и разослало их в СМИ. После чего у журналистов и пользователей соцсетей появился один вопрос: как люди будут попадать в бассейн и выбираться из него?

На картинках нет никакой лестницы или лифта — только «безграничный» бассейн на 55-ом этаже. По словам Compass Pools, посетители будут попадать туда снизу, через специальную дверь, “как в подводной лодке”.

“Это ультрасовременное решение, немного в стиле Джеймса Бонда”, – отметил дизайнер и технический директор Compass Pool Алекс Кемсли.

Compass Pools/businessinsider.sg

Он добавил, что владельцы высотных отелей часто заказывают бассейны на крышах, однако все они получаются довольно обычными.

Но в случае с Infinity London ситуация совершенно другая: тут сначала разработали дизайн бассейна, а уже под него подгоняли дизайн самого здания. Кто заказчик уникального проекта, компания пока не раскрывает.

Хотели бы искупаться в таком бассейне?

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