Після інавгурації Президента збільшилась кількість російських фейків – ЗСУ

Росія активізувала дії підрозділів інформаційних операцій проти Збройних Сил України після інавгурації Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних Сил.

“Після інавгурації Володимира Зеленського активізувались дії російських підрозділів інформаційних операцій, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Збройних Силах України, дискредитацію керівного складу Збройних Сил, дезінформацію суспільства: українського, російського та світової спільноти “, – йдеться у повідомленні.