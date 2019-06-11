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Після інавгурації Президента збільшилась кількість російських фейків – ЗСУ

11.06.2019

Росія активізувала дії підрозділів інформаційних операцій проти Збройних Сил України після інавгурації Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних Сил.

“Після інавгурації  Володимира Зеленського активізувались дії російських підрозділів інформаційних операцій, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Збройних Силах України, дискредитацію керівного складу Збройних Сил, дезінформацію суспільства: українського, російського та світової спільноти “, – йдеться у повідомленні.

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