СБУ розслідує візит Бойка і Медведчука до Росії

Матеріали візиту Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург в червні також можуть бути перевірені в рамках цього кримінального провадження.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування поїздки засновника “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука до Росії.

Про це йдеться в заяві Служби безпеки, опублікованій на її сторінці в Facebook в понеділок увечері.

Служба безпеки України проводить досудове розслідування за ознаками вчинення злочинів за статтею 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, повідомляє прес-центр СБУ.

Також триває лінгвістична експертиза Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції матеріалів візиту політиків до Москви.

Зазначається, що матеріали візиту Бойка і Медведчука в Санкт-Петербург в червні також можуть бути перевірені в рамках цього кримінального провадження.

На цю мить СБУ очікує результатів експертизи для правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в Російську Федерацію.

Раніше повідомлялося, що у ГПУ закликали ухвалити закон про колабораціонізм через поїздки українських політиків до Москви.

Раніше прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу в Києві відзначила відсутність правових рішень з боку Генеральної прокуратури в зв’язку з візитами засновника “Опозиційною платформи – За життя” Юрія Бойка і голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука в Росію.

Нагадуємо, на початку червня Бойко і Медведчук їздили в Санкт-Петербург до глави “Газпрому” Олексія Міллера, щоб обговорити газове питання, оскільки “Газпром” хоче відновити продаж газу в Україну.

У мережі бурхливо відреагували на повідомлення СБУ:

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