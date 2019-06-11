Британським алко-контрабандистам, які співпрацюють з ЛНР і ФСБ, не місце в Україні

Минулого тижня стало відомо, як з окупованого Луганська через Росію і Білорусь (під заступництвом ФСБ), а потім в Литву та в країни ЄС, зокрема, Великобританію, відправляється фальсифікований алкоголь. При цьому, проходячи всі стадії “легалізації” цей контрафакт, який з-за низької якості навіть не затримується в Білорусі, в Британії реалізується в роздрібних мережах через громадян цієї країни — Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

Що цікаво, розслідування білоруських журналістів зробило потрібний ефект, аж до того, що Ніл Сміт, кіпрські офшорні компанії якого не раз були помічені в контрабанді контрафактної продукції, змушений був виправдовувати і спростовувати опубліковане раніше розслідування.

Зазначу, що Ніл Сміт і Джонатан Вейл, що працює, в тому числі і в Україні для надання правової підтримки при легалізації контрабанди, багато часу проводять у Києві. Але якщо раніше ці резиденти Великобританії займалися контрабандою українського алкоголю, який так чи інакше, але розливається відповідно до стандартів виробництва, то зараз мова йде про сурогати, вкрай низької якості, причому з окупованої території, що постачається при безпосередньому заступництві ФСБ.

На сьогоднішній день існує безліч причин для видворення цих двох громадян з території України і заборони їм у в’їзді в нашу країну. Причому, раніше СБУ брав у розробку їх діяльність, яка порушувала положення законодавства про забезпечення національної безпеки України та захисту інтересу прав і законних інтересів громадян України.

Враховуючи ж той факт, що розслідування білоруських журналістів створило певну хвилю, впевнений, цими двома персонажами зацікавляться в самій Великобританії, співгромадян якої вони ж труять луганської бормотухою.

