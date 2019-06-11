Skandal по–польськи: одіозна Гульчій Олеся ввязала ректора НМАПО Юрія Вороненка в черговий міжнародний скандал

Навчання іноземних студентів для абсолютно будь-якого вузу України обіцяє дві великі переваги: міжнародний престиж і гроші за навчання. По самим що ні на є комерційними розцінками. Іноді – у вільно конвертованій валюті.

Обидва перераховані фактори для навчального і наукового закладу – вкрай важливі, особливо, якщо цей заклад одночасно є ще і бюджетним. Тому іноземців прийнято якісно навчати, чітко дотримуючись всіх прописаних у контракті умов, – щоб слідом за ними в аудиторії приїжджали інші-їх земляки, а рейтинг вузу при цьому прагнув вгору.

І ось буквально днями в Нацакадемії розгорівся новий скандал, з учнями вже з сусідньої Польщі. Примітно, що серед дійових осіб – ті ж самі персонажі.

Створити з нуля. Щоб зруйнувати?..

Кілька днів тому до редакції «Антикора» за допомогою звернулася група польських журналістів: просили розповісти їм про скандал, що стався в Національній медичній академії ім. Шупика, внаслідок якого лікарі–стоматологи з цієї країни перестали їздити на навчання в Київ. Питання від польських колег: чи справді так стрімко падає рейтинг НМАПО в українському медичному світі, як про це затверджується на польських спеціалізованих інтернет–форумах?

Ми намагалися їм допомогти і, користуючись власними, вже перевіреними джерелами інформації, провели короткий розслідування. Яке дозволило встановити дуже і дуже цікаві факти.

…Одинадцять років тому, відразу після того, як професор Мирослава Дрогомирецька створила в структурі національної академії кафедру ортодонтії, сюди стали приїжджати на навчання учні з Польщі. Цей факт, безумовно, є серйозним успіхом відомого вченого і викладача, визнанням її заслуг не тільки в нашій країні, але і за кордоном.

– Ці учні – переважно діючі лікарі, які НМАПО проходили стажування на кафедрі ортодонтії. Строк такого стажування – від 1 року до 3 років, – розповідає мій співрозмовник з Академії.

Вчитися «у Дрогомирецької», як розповідає мій співрозмовник, завжди вважалося престижним, причому не тільки в Україні. Один з провідних ортодонтів Європи, автор величезної кількості наукових праць, опублікованих по всьому світу, вона по крихтах збирала кістяк своєї кафедри – таких же фанатів медицини, професіоналів. А також слухачів, які теж прагнули бути кращими.

– Польські лікарі з великим задоволенням їхали на стажування в Україну, – продовжує мій співрозмовник. – Мирослава Дрогомирецька забезпечувала їх навчання в залежності від їх базового рівня і показувала, допомагала освоїти всі сучасні досягнення ортодонтії.

Всього за цей період в НМАПО було підготовлено понад 40 лікарів з Польщі. І всі вони залишили позитивні відгуки, підвищуючи таким чином міжнародний авторитет Академії.

Кількість учнів з Польщі постійно збільшувалася і здавалося, що процес тільки набирає обертів.

Але…

Ректор Юрій Вороненко: «Дівчатка розберуться самі…»

Як нам повідомили співробітники кафедри ортодонтії, проректор Гульчій Олеся поставила перед завідуючою кафедрою ортодонтії Мирослави Дрогомирецької жорстку вимогу: платити їй відповідний відсоток за кожного польського учня.

– Сума повинна була складатися з двох частин: особисто «для Олесі» і для ректора Юрія Вороненка. Причому другу частину слід було передавати в руки тієї ж Олесі Петрівни, – продовжує розповідь наше джерело. – Як стало відомо, Мирослава Стефанівна від угоди категорично відмовилася…

Як стверджують на кафедрі, така відповідь була очікуваною: Дрогомирецька вважалася незручною для керівництва, зайво принциповою, не бажає вплутуватися в сумнівні операції з чорним налом і тому вирішила не ризикувати своєю репутацією високопрофесійного лікаря.

І Олеся Петрівна образилася! Причому, образилася до такої міри, що негайно ж … почала адміністративну цькування польських учнів кафедри ортодонтії. Заодно пообіцявши особисто завкафедрою великі неприємності. Після яких вона дуже сильно пошкодує про своє «необдуманном» вчинок.

– Шантаж відбувався при повному потуранні ректора Юрія Вороненка, який про ситуацію знав, але прийняв рішення неї втручатися в «дівочі розбірки», – продовжує джерело «Антикора». – Як, в принципі, завжди надходить Юрій Васильович, будь незрозумілої ситуації стаючи на бік своєї фаворитки Олесі Гульчій.

«Ми ніц не розумем!»

Навесні минулого року, як відомо, проти проректора Олесі Гульчій було порушено кримінальну справу, за її схеми по фіктивному навчання іноземців.

Не забуваючи цей сумний для себе факт, в конфлікті з Мирослави Дрогомирецької Гульчій Олеся вирішила зіграти на випередження, – і піти перевіреним шляхом. За нашою інформацією, вона уклала угоду з СБУ. Звинувативши при цьому завкафедрою Мирославу Дрогомирецкую в конкретні порушення закону, яких славетний лікар і не думала робити.

Таким чином, Гульчій і справді реалізувала свою загрозу. Правоохоронці провели додаткову перевірку в Академії, і вся кафедра ортодонтії на чолі зі своєю завідуючою була змушена регулярно ходити на допити в СБУ…

Але на цьому Гульчій Олеся вирішила не зупинятися. Тому що, як одного разу заявила вона в дуже вузькому колі, завжди в своєму житті йшла до кінця і завжди перемагала. «А тому передайте їй [Мирославі Дрогомирецькій], що незабаром їй буде кого навчати», – через кілька днів після цього заявила проректор. Мовляв, якщо немає відкатів, то не залишиться й осіб, які можуть забезпечувати ці відкати.

– Для «перемоги», тобто для більш ефективної цькування польських лікарів, проректор Гульчій Олеся використовувала декана по роботі з іноземними учнями Валерія Івановича Бугро. Який почав грубо і неетичною формі проводити найрізноманітніші «перевірки» слухачів, постійно втручаючись у навчальний процес і ставлячи під сумнів методологію доктора Дрогомирецької, – продовжує мій співрозмовник.

Іноземці були в шоці! Адже в їхній країні від тоталітарних зазіхань, хамства, некомпетентності і беззаконня чиновників відвикли ще раніше, ніж у нас. Але всі спроби доктора Дрогомирецької повернути ситуацію в первісне, конструктивне русло зазнали повного фіаско. Нічим закінчився навіть її візит до ректора, який навіть не пообіцяв вплинути на Олесю Гульчій.

А польські лікарі–стоматологи таким чином несподівано для себе стали заручниками чужого, нікому з них не зрозумілої гри, – і замість того, щоб отримувати знання, були змушені грати в адміністративні гри з персоналом Академії. Що, природно, в їх плани не входило. Тому більшість із них прийняли рішення достроково поїхати додому, розірвавши контракти з Національної медакадемией.

Про власних зламаних плани професійного навчання і, отже, кар’єри вони повідомили в посольство Польщі в Києві, а також повідомили журналістів зі своєї країни. Так звичайний корупційний скандал перетворився у міжнародний… При цьому польські лікарі зазначили: вони не проти повернутися і продовжити своє навчання у Мирослави Дрогомирецької, – але лише після повного врегулювання конфліктної ситуації з адміністрацією НМАПО.

Але до врегулювання проблеми, як показали події останніх днів, справа не рухається. Навпаки, – скандал розгорається дуже швидко! Вже найближчим часом, за нашою інформацією, ректора Академії Юрія Вороненка повинні запросити в профільне міністерство, де в присутності в. о. міністра охорони здоров’я має відбутися його розмова з Надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні. А польські журналісти–розслідувачі готуються до візиту в Київ, де разом зі своїми українськими колегами збираються відвідати будівлю на вулиці Дорогожицькій, 9, – в якому знаходиться ректорат Національної медичної академії.

Але в будь-якому випадку, як би не закінчилася розмова Юрія Вороненка з послом дружнього для нас держави і що б не показав візит наших польських колег в Україну, репутація і самої Академії, і всього вітчизняного вищої освіти в медичній сфері, безумовно, виявилася підірваною.

Адвокат вам в допомогу!, або Гроші, політика і пристрасть…

– Але найцікавіше, що цей скандал, причиною якого є виключно особиста жадібність і жадібність однієї людини – проректора Олесі Гульчій, ніяким чином не вплинула на ставлення до неї ректора НМАПО Юрія Вороненка як до одного з найбільш близьких своїх співробітників, – говорить наше джерело. – Керівник Академії продовжує виплачувати їй найвищу зарплату, яка поступається тільки його офіційним доходам.

У нинішньому році заробітки пані Гульчій аж ніяк не зменшилися.

– За джерелами з бухгалтерії НМАПО вдалося дізнатися, що за 5 місяців 2019 року проректор з міжнародних зв’язків національної академії їм. Шупика О. Гульчій отримала 600 тис. грн. заробітної плати. Настільки значні «білі» доходи – не кажучи вже про «чорних», які абсолютно не заважає отримувати їй ректор – дозволяють Олесі Петрівні вести веселий і дуже богемний спосіб життя, – продовжує наш співрозмовник.

За його словами, робочий день з 09.00 по 18.00 зовсім не є обов’язковим для Олесі Петрівни, за своїми службовими обов’язками вона не зобов’язана постійно перебуває у своєму службовому кабінеті, відвідувати наради і підписувати важливі документи.

– Всі в Академії знають, що Гульчій Олеся – це фактично фрілансер на величезній зарплати, – каже наш інформатор. – Що, безумовно, залишає для неї дуже багато часу для підкилимних ігор, пошуку неугодних і загвинчування гайок, якщо їй відмовляються платити. І, звичайно ж, для створення нових схем тіньового збагачення. Тут пані проректор є досить креативним менеджером, постійно вигадуючи нові ідеї, проте їх суть, грубо кажучи, зводиться до одного: обкласти даниною завідувачів кафедр, на яких проходять навчання іноземці…

За іншими джерелами із структурних підрозділів НМАПО: ось вже кілька місяців, як проректор Гульчій Олеся, максимально звільнена від адміністративної роботи, активно займається вирішенням питань свого особистого життя. Буквально дуже активно! Так як до романів проректора зі своїми колегами тут вже звикли: адже Олеся Петрівна, наприклад, абсолютно не соромлячись, зустрічалася в робочий час з керівником інформаційного відділу Костянтином Балашовим. Що викликало подив інших працівників, які не звикли до таких теплим виразами особистих почуттів на роботі.

Зараз же заввідділу Балашов відправлено у відставку» і вже не є особистим фаворитом проректора Гульчій. А його місце зайняв дуже молодий, але дуже перспективний адвокат. Яким станом на сьогоднішній день вкрай потрібні гроші, – не лише для особистих потреб, але і для планованої політичної кар’єри в команді Зе…

– Але саме прикре в цій ситуації полягає в тому, що найближче оточення ректора Юрія Вороненка з приводу причин та наслідків скандалу з польськими учнями зберігає глибоке мовчання. Ні в кого з них не вистачило мужності і принциповості, щоб захистити Мирославу Дрогомирецкую, а разом з нею – і міжнародний імідж Академії, – підсумовує наш джерело.

А в цей час…

Коли цей текст був вже готовий до розміщення на сайті, ми отримали ще одне підтвердження, що зв’язка «Гульчій–Вороненка» не закінчується стінами Нацакадемії їм. Шупика. А має прямі виходи на профільне міністерство.

Так, за нашою інформацією з Моз України, в. о. міністра Уляна Супрун особисто (!) рекомендувала проректор НМАПО Олесю Гульчій представником України в міжнародному комітеті з біоетики.

Так як службова «навантаження» Олесі Петрівни при цьому збільшиться, факт членства в комітеті дасть всі підстави ректору збільшити і без того немаленьку заробітну плату проректора. Підготовка до цього в бухгалтерії відомства вже стартувала.

А сама Олеся Гульчій може на законних підставах взагалі не з’являтися в стінах установи, будучи в постійних відрядженнях або готуючись до них.

Адже головне в такій ситуації – не реальні справи, а вміння їх піднести. І зацікавити керівництво, щоб воно повірило в щирість твоїх слів…

PS: А тепер – в Європейський суд з прав людини!

Поки міжнародний скандал з «розгоном» польських учнів у НМАПО знаходиться в повному розпалі, в Академії розгортається нова скандальна ситуація. Герой кількох попередніх публікацій «Антикора» завідувач відділом кадрів Дмитро Бригинець почав цькування чергового відомого вченого з світовим ім’ям, – Айдин Салманова.

Пан Салманов є одним з провідних фахівців з антибиотикорезисцентности в Європі і у всьому світі. Сьогодні він вкрай обурений такою ситуацією і збирається найближчим часом написати відкритий лист президенту Володимиру Зеленському, а також подати позов у Європейський суд з прав людини на державу Україна, притесняющее його як ученого. Відповідати ж за цим позовом доведеться керівнику Моз, ректору Юрію Вороненко, а також виконавцю незаконних наказів Дмитру Бригинця.

Це буде вже окрема тема, якої ми присвятимо нашу статтю.

Валерій Горян