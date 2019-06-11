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У психлікарні Одеси шість осіб померли в результаті пожежі

11.06.2019

Напередодні в Одесі шість осіб померли в результаті пожежі в місцевому обласному центр психічного здоров’я, про це повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

На одноповерховому корпусі лікарні горів дах на площі 500 кв. метрів. 15 осіб були врятовані, четверо з них померли, не приходячи в свідомість, шість у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом були госпіталізовані, згодом двоє з них померли. Чи це були пацієнти або співробітники медустанови, не уточнюється.

Займання ліквідували 57 рятувальників на 12 одиницях техніки. Пожежа була згашена 10 червня в 23:19 за київським часом. Причина спалаху поки не називається.

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