Онучка Ротару похвалилась ідеальними ніжками

Внучка народної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко активно веде свій профіль у соціальній мережі Інстаграм, е ділиться з шанувальниками своїм життям та пікантними знімками.

18-річна модель часто радує підписників новими фото зі своїх подорожей по світу, а також з найкрасивіших місць Лондона, в якому на даний момент проживає.

На цей раз Соня Євдокименко похвалилася знімком, на якому позує на сходах в ектсремальному міні. Маленька чорна сукня вигідно підкресила фігуру дівчини. Образ Соня допомонила піджаком та чобітками пісочного кольору.

Дівчина показала себе у всій красі. Шанувальникам одраху кинулись в очі довгі і стрункі ніжки юної моделі.

“Світитися в темряві”, – підписала нову публікацію Соня Євдокименко.

: u-news.com.ua

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