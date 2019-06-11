Онучка Ротару похвалилась ідеальними ніжками

Внучка народної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко активно веде свій профіль у соціальній мережі Інстаграм, е ділиться з шанувальниками своїм життям та пікантними знімками.
18-річна модель часто радує підписників новими фото зі своїх подорожей по світу, а також з найкрасивіших місць Лондона, в якому на даний момент проживає.
На цей раз Соня Євдокименко похвалилася знімком, на якому позує на сходах в ектсремальному міні. Маленька чорна сукня вигідно підкресила фігуру дівчини. Образ Соня допомонила піджаком та чобітками пісочного кольору.
Дівчина показала себе у всій красі. Шанувальникам одраху кинулись в очі довгі і стрункі ніжки юної моделі.
“Світитися в темряві”, – підписала нову публікацію Соня Євдокименко.
: u-news.com.ua
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