Напій, які провокує рак стравоходу

Саме цей гарячий напій може провокувати небезпечну хворобу. Детальніше – читайте у матеріалі.

Чай – найпопулярніший напій на планеті. Особливо цей гарячий напій люблять заварювати в холодну пору. Однак, вчені радять пити його сотудженим, а інакше може розвинутися рак стравоходу.

Іранські вчені провели експеримент за участю 50 повнолітніх осіб. Всі вони живуть в містечку під назвою Голестан. Фахівці вибрали жителів саме цього населеного пункту, тому що там зафіксовано найбільшу кількість пацієнтів з раком стравоходу. Фахівці з’ясували, що в середньому все населення п’є по 1 100 мілілітрів чорного чаю на добу.

За людьми спостерігали в 2003 по 2017 рік. Важливо було з’ясувати, яка температура чаю, який п’ють іранці. Експерти стежили не тільки за появою онкологічних захворювань, але фіксували кількість і регулярність вживання алкогольних напоїв і сигарет.

“До кінця експерименту у 317 чоловік з’явився плоскоклітинний рак стравоходу. Всі вони пили чай, температура якого перевищувала 60 градусів”, – прокоментував учасник дослідницької групи Адам Шварц.

Вчені прийшли до висновку, що хоч чай і корисний для здоров’я, пити його варто обережно. За їхніми словами, небезпечний саме гарячий напій.

: zdorovia.com.ua

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