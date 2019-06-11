Медики розповіли як знизити ризик хвороб серця на 79%: сім факторів

Американські кардіологи визначили сім визначальних чинників здорової серцево-судинної системи. Їх контроль дозволяє знизити ризик хвороб серця на 79%.

Фахівці Американської кардіологічної асоціації провели дослідження за участю понад 74 тисяч людей, пише JAMA Network.

Під час якого експерти сформулювали сім чинників, які забезпечують найбільш ефективну профілактику серцево-судинних захворювань. Ці правила були визначені після аналізу даних кількох масштабних робіт.

Дослідники вивчили вплив усіх семи факторів, щоб з’ясувати, які з них найбільш важливі для підтримання здорової активності серцево-судинної системи. Однак, за їхніми словами, виділити якийсь окремий показник, який би був особливо впливовим у профілактиці хвороб серця, не змогли.

Фахівці радять контролювати всі сім факторів, щоб забезпечити максимальне зниження ризику хвороб серця та судинної системи – на 79%

Сім факторів, які суттєво знизять ризик хвороб серця:

відмова від куріння,

підтримання здорової ваги,

збалансоване харчування,

фізична активність,

нормальний кров’яний тиск,

здоровий рівень холестерину,

невисокий рівень цукру в крові.

Кардіологи зазначили, що в США тільки 2% людей контролюють у житті все сім перерахованих факторів.

: wworld.com.ua

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