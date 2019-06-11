Джамала похвалилася стрункою фігурою в прозорій сукні

Відома українська співачка Джамала поділилася з фанатами пікантною фотографією, на якій вона позувала в прозорій сукні.

Шанувальники побачили артистку в спокусливій сукні у велику сітку, яка демонструвала всі принади фігури. Гарячий кадр Джамала опублікувала у своєму Instagram.

Співачка сфотографувалася на тлі моря, пікантності кадру додало те, що хвилі намочили її сукню, крізь яку просвічувалися її груди.

Багато хто з підписників позитивно оцінили зовнішній вигляд Джамали, однак були і ті, кому не сподобалося те, що заміжня 35-річна виконавиця показала деякі частини тіла.

“Зараз би голими сосками посвітити…” – висловилися користувачі мережі.

“Фігурка просто клас! Фото – супер”, – похвалили фанати.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 7 Июн 2019 в 9:08 PDT

: znaj.ua

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