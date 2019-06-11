Потап розповів, як приховував роман з Каменських

Протягом п’яти років фанати нічого не знали про особисте життя Потапа: після того, як співак розлучився з Іриною Горовий, репер не говорив на цю тему і не коментував відносини з Каменських.

Лише в 2019 році, 23 травня, коли Каменських і Потап одружилися, стало ясно – у них був роман до цього.

За словами Потапа, він давно відчував симпатію до Каменських.

“Це було дуже важко зробити. Хотілося розповісти всьому світу про те, хто вона, як сильно я люблю Настю. Нарешті впала завіса, і нам стало так легко! Хотілося зробити це раніше, але у мене була сім’я, діти, робота, і поки ми все вирішували за кулісами, пройшло багато часу. Я вже не приховую нічого, я люблю Настю Каменських, і я дуже щаслива людина! Нехай всі заздрять, нехай ненавидять, нехай люблять, мені байдуже”, — говорить Потап.

Репер не розкриває, коли саме почав стосунки з колегою. Але фанати стверджують, що перший шлюб Потапа зазнав краху саме через таємних відносин.

Потап одружився на Ірині Горовій ще в 1999 році, у них є дочка Ірина. У 2008 році у них народився син Андрій. У ті ж роки дует Каменських і Потапа почав набирати стрімку популярність.

Наголошується, що Потап розлучився з Іриною на позитивній ноті, у них хороші стосунки.

“Найлегше розлучитися з побитим посудом. Але ми вирішили залишитися друзями. Іра завжди буде матір’ю мого сина, близькою мені людиною. Це не компроміс, це — дружба, розуміння. Ми вже як рідні люди”, — говорить співак.

: znaj.ua

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