Військовослужбовцям ЗСУ перерахують пільгову вислугу років за участь в ООС за формулою рік за три.

«Військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України перерахують пільгову вислугу років за участь в операції Об’єднаних сил. Це передбачено Постановою Кабінету міністрів України №435 від 22 травня 2019 року. Воно вносить зміни в іншу постанову — №393 від 17 липня 1992 року «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їх сімей»», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що до початку операції Об’єднаних сил військовослужбовці ЗС України отримували надбавку за пільгову вислугу років за участь в Антитерористичній операції. Обчислювалася вона як рік за три.

«Із закінченням АТО і початком ООС законодавством потрібні зміни. Таким чином, вони і були внесені в вищевказану постанову.

Тому, військовослужбовцям, які брали участь в операції Об’єднаних сил з 30 квітня 2018 року і по даний час, буде перерахована пільгова вислуга років. Перерахунок буде здійснюватися так само — рік за три», — йдеться в повідомленні.

Разом з тим в командуванні додали, що згідно з розпорядженням міністра оборони України від 4 червня 2019 р. такий перерахунок у військових частинах повинен здійснитися до 1 вересня поточного року.