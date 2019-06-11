У Києві екстрено зупинили рух на одній із гілок метро

У вівторок, 11 червня, у Києві тимчасово зупинився рух на зеленій гілці метро.

Водночас станцію “Печерська” закрили для пасажирів.

“Увага! Зелена лінія! Станція “Печерська” закрита для пасажирів. Технічна несправність поїзда. Поїзди курсують від “Червоного хутора” до станції “Дружби народів” і від “Кловської” до “Сирця”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 9:20 рух на зеленій гілці відновили.

Нагадаємо, Харків