Сьогодні КС розгляне справу про розпуск Ради. Під суд стягуються радикали

Сьогодні, 11 червня, о 10 годині Велика палата Конституційного суду почне розгляд справи щодо відповідності Конституції україни указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначення позачергових виборів».

Справу слухатимуть у формі усного виробництва. Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний суд України» Велика палата КС визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що буде присутній на засіданні. «Це буде вперше за двадцять вісім років історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Саме так, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет», — заявив він.

Як повідомляє кореспондент «Країни», зараз під будівлею КС журналісти стоять у величезній черзі, присутні кілька співробітників поліції. Націоналісти і радикали також очікують біля будівлі суду: видно чорно-червоні прапори «Правого сектора», активістки малюють плакати про те, що «Сьогодні він переступив через Конституцію», «Бережи Україну» і «Немає Конституційного перевороту»…