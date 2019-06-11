Стефанчук пояснив, які питання можна виносити на референдум

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що на всеукраїнський референдум треба виносити ті питання, які будуть об’єднувати, а не роз’єднувати українців.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Як стверджує Руслан Стефанчук, необхідно на законодавчому рівні максимально правильно сформувати механізм для створення можливості товариству з певних питань висловити свою думку та позицію.

Він пояснив, що даний механізм стосується, насамперед, запобіжників, зокрема, питань, які не можуть виноситися на референдум.

«Важливим буде питання інформаційної кампанії. Тому питання, що стосуються НАТО і ЄС, ми готові виносити на референдум після того, як українське суспільство визнає, що ми зараз у такому стані, що можемо претендувати на членство», — розповів представник президента в парламенті.

За словами Руслана Стефанчука, є також ті рішення, які роз’єднують, і, на його думку, такі рішення не потрібно виносити на референдум.

Приміром, він нагадав, що в Англії в 18-му столітті був закон блокуючої меншості, коли в акціонерному товаристві люди збиралися, виносили на голосування питання і голосували не тільки «за», але і «проти».