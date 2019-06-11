«Країна повинна знати героїв: співробітниці Нацполиции потрапили в гучний скандал

Співробітниці Національної поліції опинилися в центрі скандалу через своїх дій під час проведення активістами під Адміністрацією президента акції «Ні капітуляції».

Поліцейські вирішили попрепятствовать того, щоб на будівлю АП наклеїли фото загиблих на Донбасі українських воїнів. Про це повідомив волонтер Тім Златкін.

«На будівлю АП клеїли фото загиблих бійців, які віддали свої життя за риторики не стріляти у відповідь. Ці дві дівчинки-поліцейські вирішили перешкоджати волевиявленню громадян, виривати з рук активістів плакати і рвати їх, попутно влаштовуючи затримання активістів. Присутні відтіснили цих багинь-правопохоронцев і припинили незаконне затримання», — повідомив він.

На відео дівчина-поліцейська стверджує, що поклейка фото є адміністративним порушенням.

«Я поясню, ми не зривали. Їх клеїли — я забирала з рук і розірвався цей плакат», — повідомила співробітниця поліції.

При цьому уточнити, на підставі якого закону діяли поліцейські, вони не змогли.