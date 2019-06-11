Супрун попросила українців контролювати своє харчування, і не є шаурму

Українці повинні контролювати своє харчування. Про це розповіла виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Харчування здорової людини має становити складні вуглеводи, овочі і фрукти. Після вже йдуть риба, насіння, олія, молочні продукти, а потім м’ясо, але в невеликій кількості. Зовсім трохи шкідливої їжі: солодощі, алкоголь, солодкі напої та ковбаса. Їжа поза домом руйнує здорову основу організму.

«Ресторанний салатик з листя салату — це замало овочів. Швидке харчування робить верхівку піраміди — її основою», — повідомляє Супрун.

За її словами, фаст-фуд псує здоров’я, наприклад, шаурма може призвести до харчового отруєння або ботулизму, вафлі і печиво містять трансжири. Порція також має значення, в закладах харчування передбачені стандартні порції, але для кожної людини вони можуть бути або занадто малими або великими.

«Риба, навіть найдешевша, в ресторанах і їдальнях коштує дорого. Нам потрібно з’їсти дві-три порції риби на тиждень. Будинки цього досягти набагато простіше», — зазначила Супрун.

Вона вважає, що кращий спосіб приготування їжі – це на пару, в мікрохвильовій печі або гасіння. А ось при смаженні температура повинна бути мінімальною. Найкраще смажити на оливковій олії, вершковому маслі або смальці і обов’язково додавати спеції, так як зменшується пероксидация жирів при нагріванні.

Після вживання фаст-фуду потрібно пити багато води, щоб швидше перетравити їжу, але тільки не кава або солодкими напоями. Краще швидке харчування – це фрукти і горіхи.

«Якщо ж вам складно відмовитися від солодкого, готуйте десерти будинку — зменшуйте шкоду, збільшуйте користь. Робіть фруктові желе, печиво з насіння і вівсянки, сирні запіканки. Використовуйте менше цукру у випічці, беріть вершкове масло або смалець і цільнозернове борошно», — додала Супрун.

Вечеря вдома формує культуру харчування і таку їжу можна брати з собою, так як не буде ризику харчового отруєння і не викличе алергії.