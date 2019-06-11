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“Не прокинувся…” Син важкохворого Алібасова зробив страшну заяву

11.06.2019

Стало відомо про погіршення стану відомого російського продюсера і музиканту Барі Алібасова, який досі перебуває у реанімації після отруєння засобом “Кріт”.

Син артиста Барі Алібасов-молодший розповів, що хімічні опіки, які отримав його 72-річний батько, не гояться, що серйозно ускладнює ситуацію. Музикант вже кілька діб перебуває у стані медикаментозної коми

“Він четвертий день у медикаментозному сні — це необхідно, щоб усі сили організму пішли на відновлення. З дихальними шляхами проблем немає. Зараз головне, щоб зажив кишківник. Річ у тім, що один із опіків у батька заростає неправильно, і в результаті кишківник може закупоритися”, — поділився 33-річний син Алібасова

Відзначимо, пізніше Тelegram-канал “Только никому…” поширив тривожну інформацію про Алібасова. У повідомленні зазначили, що він не може прокинутися (тобто вийти зі стану коми – Ред). Про це нібито розповів лікар музиканта

“Алібасов мав пробути в стані медикаментозного сну 2 доби, в результаті вже йде 4-а доба, і лікарі не можуть вивести його з цього стану. Все, що вдалося дізнатися в одного з лікарів, найімовірніше Алібасов, якщо і вийде зі сну, то вже ніколи не зможе ковтати через найтяжчого ураження стравоходу”.

У свою чергу, син Алібасова спростував чутки щодо інших діагнозів, зокрема “білої гарячки”, про яку раніше повідомили лікарі НДІ ім. Скліфосовського.

“Ні, цього немає. Зараз лікарі спостерігають його, і скоро буде зрозуміло, чи знадобиться операція. Щиро сподіваюся, що завтра нам скажуть — все о’кей. Ситуація стабільно важка, тепер головне уникнути ускладнень”, — додав він.

Нагадаємо, 4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він ковтнув засіб для прочищення труб “Кріт”. Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.

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Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.

Як повідомлялося:

У ЗМІ 5 червня з’явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.

Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.

У ЗМІ з’явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить низка факторів.

Дружина Алібасова зібралася судитися з виробником “Крота”, бо на етикетці нібито не було вказано, що засіб не можна ковтати, а артист просто переплутав засіб із йогуртом.

 

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