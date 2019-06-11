Зеленський в КСУ: Указ про розпуск Ради відповідає букві закону

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Конституційний суд у справі про розпуск Верховної Ради ухвалить справедливе рішення, за яке “не буде соромно ні перед своїм народом, ні перед своїми дітьми”. Про це він заявив під час виступу в КСУ, передає Фокус.

Позицію президента в суді захищатиме його представник Федір Веніславський.

“Не мені вам розповідати, що таке буква і дух закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям”, – заявив він.

Президент зазначив, що відповідність духу закону показує те, що “народ України аплодує рішенням про розпуск парламенту”. За його словами, люди впевнені, що заперечування указу в КСУ — це всього лише спроба депутатів на кілька місяців утриматися “у своїх кріслах, за недоторканність і можливість збагачення”.

Також Зеленський додав, що його указ повністю відповідає букві закону.

“Наша юридична позиція неупереджена і бездоганна”, – підкреслив він, додавши, що детально її озвучить представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Після короткого виступу Зеленський залишив Конституційний суд, щоб “ніхто потім не сказав, що його присутність мало вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском”.