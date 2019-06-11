З’явилося відео, як Росія перехопила над Балтикою літаки-розвідники США та Швеції

Російський винищувач Су-27 піднявся в небо для перехоплення літаків-розвідників двох країн НАТО, що пролітали над нейтральними водами Балтійського моря. Про це інформує Міноборони Росії.

За інформацією міністерства, 10 червня літаки-розвідники США і Швеції наблизилися до російської кордоні, пролітаючи над Балтикою, де проходять навчання НАТО. На зустріч літаків вилетів Су-27 зі складу чергових сил ППО Балтійського флоту.

Льотчик винищувача наблизився до повітряних суден на безпечну відстань і ідентифікував їх. Після цього супроводив літаки, щоб «не допустити припинення ними повітряного простору РФ».

У Міноборони додали, що політ Су-27 проходив строго у відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору.

Зазначимо, що з 9 по 21 червня в Балтійському морі проходять навчання Північноатлантичного Альянсу Baltops-2019. У них беруть участь різні види суден, підводні човни і повітряний транспорт.

Випадок подібного перехоплення літака-розвідника над Балтійським морем стався на початку року. Російський Су-27 супроводив американський літак P-8A Poseidon після того, як той нібито наблизився до межі РФ.

7 березня росіяни знову перехопили над Балтикою американський літак — RC-135.