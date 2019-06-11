У Римі ввели нові правила поведінки для туристів

Італійська столиця заборонила чоловікам ходити на публіці топлес, а весну – прикріплювати «любовні замки» до мостів. У разі порушення правил доведеться заплатити штраф. За новими приписами, можна також є крошащуюся їжу біля популярних туристичних визначних пам’яток, наприклад, біля фонтану Треві.

Влада міста також наклали табу на питво прямо з міських фонтанчиків. Нові правила поведінки забороняють торкатися губами до течії — можна тільки набирати воду в пляшки.

Міський питний фонтан

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Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Заборонено рекламувати квитки, які дають привілей потрапити без черги в найбільші пам’ятки Вічного міста — музеї Ватикану і Колізей. Не можна навіть переодягатися в римських центуріонів в туристичних точках і брати гроші за фотографії.

Римські власті також погрожують «суворими штрафами» тим, кого спіймають на купанні в міських фонтанах. Заборонено пересуватися з Іспанської сходах з колісним валізою або коляскою.

Деякі порушення передбачають лише догану і попередження від місцевих поліцейських, але інші можуть спричинити за собою штраф або заборона на появу в районі, де сталося правопорушення.

Фонтан Треві

Вірджинія Раггі, мер Риму, сказала: «Рим вітає відвідувачів і завжди буде вітати, але це не означає терпіти погане поводження і шкода, заподіяна нашому місту». Вона додала, що буде писати в іноземні посольства з проханням ознайомити громадян з новими правилами при відвідуванні міста.

Таким чином міська рада оновив та розширив список правил, причому самі старі заборони датуються 1947 роком. Нові правила поведінки послідували за аналогічним рухом у Венеції, влада якої намагаються впоратися з надмірною кількістю туристів.

Венеціанська кампанія #EnjoyRespectVenezia стартувала влітку 2017 року. Відвідувачів просять не плавати в каналах, не влаштовувати пікніки поза громадських місць, занадто довго зупинятися на мостах, кидати сміття, стояти або лежати на лавках, прикріплювати «любовні замки» до пам’ятників і мостам, лазити по деревах, будівель і пам’яток, переодягатися на публіці, годувати птахів або оглядати визначні пам’ятки топлес і в купальних костюмах. Також відвідувачам міста заборонено шуміти вночі або під час сієсти (13:00).

За порушення правил можна заплатити величезний штраф — до 450 євро.

За матеріалами Independent

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