У Римі ввели нові правила поведінки для туристів

Італійська столиця заборонила чоловікам ходити на публіці топлес, а весну – прикріплювати «любовні замки» до мостів. У разі порушення правил доведеться заплатити штраф. За новими приписами, можна також є крошащуюся їжу біля популярних туристичних визначних пам’яток, наприклад, біля фонтану Треві.
Влада міста також наклали табу на питво прямо з міських фонтанчиків. Нові правила поведінки забороняють торкатися губами до течії — можна тільки набирати воду в пляшки.
Міський питний фонтан
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Заборонено рекламувати квитки, які дають привілей потрапити без черги в найбільші пам’ятки Вічного міста — музеї Ватикану і Колізей. Не можна навіть переодягатися в римських центуріонів в туристичних точках і брати гроші за фотографії.
Римські власті також погрожують «суворими штрафами» тим, кого спіймають на купанні в міських фонтанах. Заборонено пересуватися з Іспанської сходах з колісним валізою або коляскою.
Деякі порушення передбачають лише догану і попередження від місцевих поліцейських, але інші можуть спричинити за собою штраф або заборона на появу в районі, де сталося правопорушення.
Фонтан Треві
Вірджинія Раггі, мер Риму, сказала: «Рим вітає відвідувачів і завжди буде вітати, але це не означає терпіти погане поводження і шкода, заподіяна нашому місту». Вона додала, що буде писати в іноземні посольства з проханням ознайомити громадян з новими правилами при відвідуванні міста.
Таким чином міська рада оновив та розширив список правил, причому самі старі заборони датуються 1947 роком. Нові правила поведінки послідували за аналогічним рухом у Венеції, влада якої намагаються впоратися з надмірною кількістю туристів.
Венеціанська кампанія #EnjoyRespectVenezia стартувала влітку 2017 року. Відвідувачів просять не плавати в каналах, не влаштовувати пікніки поза громадських місць, занадто довго зупинятися на мостах, кидати сміття, стояти або лежати на лавках, прикріплювати «любовні замки» до пам’ятників і мостам, лазити по деревах, будівель і пам’яток, переодягатися на публіці, годувати птахів або оглядати визначні пам’ятки топлес і в купальних костюмах. Також відвідувачам міста заборонено шуміти вночі або під час сієсти (13:00).
За порушення правил можна заплатити величезний штраф — до 450 євро.
За матеріалами Independent
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