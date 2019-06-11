На Полтавщині чоловік зґвалтував власну матір

У Полтавській області судять рецидивіста, який у стані алкогольного сп’яніння зґвалтував свою стареньку матір.

Явились в місті У 2019 року 42-річний чоловік, який відбував покарання у виправній колонії міста Кременчуг за статтею “умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”, звільнився з місць позбавлення волі і повернувся в будинок матері.

Святкував повернення чоловік з великою кількістю алкоголю в присутності своєї 62-річної матері. Під впливом спиртних напоїв сін-ірод запропонував матері почати статевий акт, а коли вона відмовилася, чоловік завдав їй кілька ударів по обличчю і зґвалтував.

Наступного ранку жінка заявила про зґвалтування у відділі поліції. Чоловік в цей же день був затриманий правоохоронцями. Насильникові було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею “зґвалтування”. Прокуратура вибрала запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На цей момент компетентні органи продовжують досудове розслідування.