Росія засекретила дані про компанії, що працюють в окупованому Криму

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, яка дає можливість засекретити в російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЕГРЮЛ) дані про компаніях, що діють в окупованому Криму.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, доступ до інформації в ЕГРЮЛ може бути закритий у трьох випадках: проти компанії діють іноземні санкції; компанія уповноважена банком на виконання держоборонзамовлення; компанія перебуває, працює або зареєстрована в окупованому Криму.

Зокрема, може бути закрита інформація про філії та представництва юридичної особи в окупованому Криму, а також дані про співвласників, керівників компанії та ліцензії, які має фірма.