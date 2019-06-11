Полуфинал ЧМ U-20: Украина – Италия. Анонс

Сегодня юниорская сборная Украины проведёт матч против сверстников из Италии в рамках полуфинала Чемпионата Мира U-20. Об этом сообщает Football.ua.

Скоро мир узнает нового чемпиона среди команд до 20 лет. В полуфиналы первенства в Польше вышли сборные Италии, Украины, Эквадора и Южной Кореи. Ранее ни одна из них не была даже в финале подобного турнира.

Украина (U-20) – Италия (U-20)

11 июня, 18:30, Гдыня. Прямая трансляция матча на UA:Перший

Кто-то должен проиграть

В первом полуфинале чемпионата мира сойдутся две последние команды, которые все еще не проигрывали на этом Мундиале. Корейцы и эквадорцы уступали своим соперникам на групповом этапе, украинцы с итальянцами прошли без поражений. Обе команды гарантировали себе место в плей-офф победами в двух стартовых турах, после чего позволили себе сыграть вничью в третьем туре.

Сборная Италии в прошлом году не встретилась с украинцами на Евро-2018. Свой полуфинал, в отличии от нашей команды, итальянцы выиграли. Но в финале уступили португальцам.

В обоих матчах плей-офф нынешнего Турнира Италия была явным фаворитом. Тем не менее, сборная Польши была обыграна лишь с минимальным счетом, а единственный гол был забит в концовке первого тайма с пенальти — Пинамонти пробил Паненкой под гул фанатов на трибунах.

С Мали все получилось еще интереснее. Африканцы весьма неожиданно прошли в плей-офф мундиаля, а в матче против Италии в них мало кто верил. К тому же, малийцы пропустили в самом дебюте матча, после чего на 21-й минуте остались вдесятером. Что в такой ситуации может помешать легко довести матч до логического завершения? Но итальянцы не просто умудрились пропустить, они умудрились снова выйти вперед и еще раз пропустить. 2:2 на 80-й минуте против явного аутсайдера, который играет в меньшинстве. Но все же, европейцы сумели забить за минуту еще два гола и выйти в полуфинал.

Лидеры

Капитан этой сборной – нападающий Интера Андреа Пинамонти. Форвард провел прошлый сезон в аренде в Фрозиноне, за который сумел отметиться шестью голами. На мундиале он забил уже четыре гола – три из них в плей-офф.

После выхода в полуфинал Gazzetta dellо Sport вышла в мир со статьей, в которой выделила семерку лидеров своей сборной. Кроме капитана, они отметили голкипера Милана Алессандро Плиццари, защитников Луку Раньери и Луку Пеллегрини, хавбеков Давиде Фраттези и Энрико Дель Прато, а также еще одного форварда — Джанлуку Скамакку.

Игровая модель

Что интересно, команда Александра Петракова, которая играет по схеме с тремя центральными защитниками и двумя латералями, впервые на это турнире встретится с командой, также использующей такое построение в защите.

Но дальше идут существенные различия. Петраков использует в центре поля пару опорников и двух вингеров, а на острие работает один Сикан/Супряга. У итальянцев же за центр поля отвечает троица полузащитников, а в нападении играет пара Пинамонти – Скамакка.

Players to watch

В категории игроков, за которыми стоит понаблюдать в полуфиналах чемпионата мира (не только в матче Украина — Италия), официальный сайт ФИФА определил две фамилии — не раз вышеупомянутый Пинамонти и Даниил Сикан.

Ситуация перед матчем

Знаете, сколько игроков сборной Италии было на грани дисквалификации перед полуфиналом? В случае получения желтой карточки в поединке с Мали, матч с Украиной могли пропустить ДЕВЯТЬ игроков стартового состава, еще двое таких было на скамейке. Знаете, сколько из них получили горчичники? Ни одного.

У Украины таких было тоже немало – десять человек, но в старте на матч с Колумбией вышли только шестеро. Тем не менее, вышедший на замену Цитаишвили схлопотал свою карточку и с Италией не сыграет. А это существенная потеря для нашей команды.

Еще более существенной, является потеря Дениса Попова. Фол колумбийца Карбонеро выглядел жутко, а травма игрока серьезной. Украинец повредил связки голеностопа и шансы выйти на поле против итальянцев просто мизерные. Кроме того, не ясна ситуация с Андреем Луниным. Вратарь должен был вылететь в Польшу сразу после матча взрослой сборной против Люксембурга, но рискнет ли Петраков бросать его в бой сразу же?

Ориентировочные состав:

Украина: Кучерук — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Чех, Дришлюк, Корниенко — Кащук, Булеца — Сикан

Италия: Плиццари – Габбия, Дель Прато, Раньери – Белланова, Фраттези, Беттелла, Пеллегрини, Трипальделли – Скамакка, Пинамонти

Не сыграет: Цитаишвили

Под вопросом: Попов, Лунин

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