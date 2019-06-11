Ймовірність сісти за підкидання наркотиків повинна різко зрости

Фронт підтримки Івана Голунова шириться. І це дуже добре. Ось, сьогодні РБК, «Відомості» і «Комерсант» вийшли з загальної передовицею в підтримку Голунова. І це здорово. Ті, хто, як здавалося ще тиждень тому, назавжди розійшлися по різні сторони барикад, раптом знову опинилися по один. І це нормально, не варто бурчати: де ви були вчора і як же так?

Але. Іван Голунь тільки одна людина з безлічі тих, кому загрожує в’язниця або хто сидить за підкинуті наркотики. В тому числі — тих, кому вони були підкинуті в помсту за їх професійну діяльність і з політичних мотивів.

Навряд чи вдасться вийти на пікет за них усіх, а значить — вони будуть і далі сидіти у в’язниці. Але є спосіб обмежити, створити бар’єр цьому злу. Це точно так само, як з фальсифікаціями виборів. Є простий і дієвий спосіб з ними покінчити: для цього 10-20 конкретних виконавців фальсифікацій (тих, хто своїми руками вкидає бюлетені і фальсифікує протоколи) повинні сісти у в’язницю. Тоді потенційні витрати фальсифікацій підвищаться настільки, що організація їх стане занадто складною і дорогою.

Точно так і з цим правоохоронним бандитизмом — підкиданням наркотиків. Ймовірність сісти за ґрати за це для співробітників правоохоронних органів повинна різко зрости, і тоді система заробітку на цьому бандитизмі буде поставлено під удар.

Тому поряд з раніше актуальним слоганом «Свободу Івану Голунову» є не менш актуальне і більш просунутий: «Вимагаю суду над нарко-силовиками».