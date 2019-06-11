Корлеоне вінницького розливу

Вінницький міський суд днями задовольнив клопотання керівництва держпідприємства «Піщанський кар’єр» і зняв арешт з вапнякового кар’єру біля селища Студена у Вінницькій області.

Арешт раніше було накладено з легкої руки місцевих розкрадачів і «кришують» їх друзів із прокуратури. Тепер ДП може відновити свою діяльність, відновити робочі місця і погасити заборгованість у сотні тисяч гривень зарплати і податків. Звичайно ж, якщо не накладуть арешт повторно, адже підприємливі «ділки» вже подали нове клопотання про арешт у Вінницький міський суд. Крім того, є ще один нюанс: запаси вапнякового відсіву зникають у місцевих жителів у прямому сенсі на очах. Розкрадачі серед білого дня продовжують КАМАЗами вивозити сировину з кар’єра. Відразу обмовимося: на цьому список злочинів наших «героїв» не закінчується. Вони взялися за знищення заповідної зони поблизу Піщанки.

Коротко про історію конфлікту

У 2017 році, після двох років пошуку «добровольця», Мінагрополітики призначило директором «богом забутого» ДП «Піщанський кар’єр» Михайла Короби. Короб застав на підприємстві руїну в прямому сенсі. Тому що ще в 2003 році держпідприємству за борги відключили електроенергію, що зробило неможливим переробку вже видобутого сировини, а в 2008 році ДП позбавили ліцензії на видобуток вапняку. Матеріально-технічна база за цей час була розкрадена, документи «канули в Лету».

Новий директор відразу ж розпочав активну діяльність по відновленню непрацюючого, розкраденого підприємства. Жителі Студеної отримали роботу. Своїми силами вони розчистили кар’єр від самосіву, поліпшили проїзд до кар’єру, встановили шлагбаум і поставили охорону. Поступово вони починали реалізовувати знаходиться на териконі відсів вапняку (застосовується в промисловості та сільському господарстві), за рахунок чого у підприємства з’явилася можливість вести поточну діяльність і почати погашення по заробітній платі. За півроку було сплачено більше 35% боргів, не рахуючи поточних виплат зарплат і податків. До речі, тоді, у 2017 році керівництвом було подано 26 клопотань з проханням розстрочити погашення заборгованості на два-три роки і директор був на кожному судовому засіданні. Але в результаті було отримано лише одне позитивне рішення на суму 1,5 тис. грн з розбивкою на рік.

Крім того, керівник ДП поступово почав відновлення «загублених» документів, провів аудит підприємства і навіть зайнявся підготовкою дозвільної документації для відновлення видобутку вапняку. Щоб отримати ліцензію на видобуток, підприємству необхідно було утилізувати накопичився відсів вапняку і залучити інвестиції.

Але і на цьому перелік конкретних справ за «повернення до життя» підприємства не закінчується. Директор спробував припинити злочинну схему розкрадання вапнякового відсіву місцевою «елітою», возомнившей себе мало не кланом Корлеоне місцевого розливу з одіозними «друзями» в правоохоронних органах.

Так, багато років справи у «підприємців» йшли як по маслу, поки їх налагоджену схему не зруйнував якийсь новопризначений керівник ДП «Піщанський кар’єр» зі своїми «донкихотскими» планами відновити з попелу зруйновану підприємство.

Помста сімейства послідувала негайно. Практично через півтора місяця після набрання Михайла Короба посаду, на нього, за допомогою згаданих вище «дружків» Полишевского і Кирсанивского з правоохоронних органів, було відкрито кримінальну справу. Директора звинуватили в незаконному видобутку вапняку (там, де це з технічних причин зробити просто неможливо, оскільки немає електроенергії, крім того, ні Мінагрополітики, ні будь-який інший орган не підтвердили проведення там видобутку!) і в розкраданні державних коштів (за фактом красти там можна було тільки борги!).

У липні 2018 року, після того, як на підприємство з’явилися «маски шоу» і вилучили всю внутрішню документацію, Вінницький міський суд наклав арешт на майно і заборонив займатися будь-якою господарською діяльністю на території кар’єру.

Результат: держпідприємство паралізовано, нещодавно знайшли роботу люди, знову залишилися на вулиці, борги з податків та зарплати знову почали невблаганно зростати. Знову почалися крадіжки. Нахабні, неприкриті, на очах у всього селища.

У загальній складності майже два роки пішло у директора ДП «Піщанський кар’єр» на судові розгляди і боротьбу за майбутнє державного підприємства. І лише на початку червня 2019 року справедливість восторжествувала — Вінницький міський суд розблокував роботу підприємства, знявши арешт з майна.

Що зараз?

Можна було б подумати, що ось він, хеппі-енд, але немає. Місцевої «еліти» працює державне підприємство – ну вже дуже невигідно. Тому вони знову намагаються заблокувати його роботу. Відповідне клопотання про накладення арешту на ДП «Піщанський кар’єр» подано представниками Нацполиции у Вінницький міський суд. Засідання має відбутися днями.

Крім того, що за рік простою підприємство зазнавало збитків – у нього накопичилося понад 200 тис. грн тільки податкової заборгованості і вже виконану до цього роботу по відновленню доведеться починати з нуля, за цей час з кар’єру безслідно зникло понад 2 тис. тонн вапнякового відсіву. Це нам стало відомо з технічних звітів ТОВ ” Дослідно-виробничого малого підприємства «ПЛАСТ», що проводив аудит кар’єра в 2018 і 2019 роках. Звіти редакції надав директор підприємства.

Дані щодо злочинних дій групи осіб, яку, як стверджують джерела, координують Полишевский і його тесть, вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань після того, як «люди» попалися на гарячому ще у вересні 2018 року. Але виходячи з отриманих нами відео, знятих на початку червня 2019 року жителями Студеної, ми бачимо, що закон для них не писаний.

Речовий доказ – арештований поліцією відсів вапняковий

До слова, вийшов сумний парадокс. Призначений Мінагрополітики директор, який не мав раніше якихось зв’язків зі Студеної та її мешканцями, бореться за їх майбутнє, в той час, як місцева «еліта» рішуче налаштована зруйнувати будь-якої надії на інвестиції, податки і робочі місця.

P. S.

Техніка, відображена на відео, на сьогоднішній день перебуває під арештом, йдуть слідчі дії відносно фігурантів злочинної схеми. А ми, в свою чергу, продовжуємо уважно стежити за розвитком подій. І надалі будемо інформувати громадськість про долю вінницьких розкрадачів.

Руслан Якушев