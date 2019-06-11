5 легких і мальовничих веломаршрутів по Європі

Подорож на велосипеді може бути фізично неважким і при цьому дуже захоплюючим. По всій Європі існують добре організовані маршрути, які під силу навіть дітям, і розвинена інфраструктура для веломандрівників. Розповідаємо про 5 найбільш цікавих напрямків.

З Тулузи у Сет, Південний канал (Франція)

Весь маршрут через південно-захід Франції, від Бордо на Атлантичному узбережжі до Сету на Середземному морі, можна проїхати, дотримуючись тільки одній річці і двох каналах. Для початківців краще підійде друга половина маршруту – від Тулузи до Сету вздовж Південного каналу.

240 кілометрів – це пристойну відстань, але дорога за маршрутом рівна, і її можна розбити на кілька етапів. Зупинитися на день чи два можна в укріпленому місті Каракассон або в історичному Безьє.

Детальна інформація: freewheelingfrance.com

По Дунаю

Знаменита річка охоплює 10 країн і 2850 кілометрів. Вздовж Дунаю розташовані хороші велосипедні доріжки через Німеччину, Австрію, Словаччину та Угорщину. Оскільки рухатися по маршруту в південно-західному напрямку, дорога майже постійно йде на непомітне зниження.

Хороші відправні точки велопоездкі — Регенсбург або Пассау в Німеччині, а фінішувати можна у Відні або Братиславі, столиці Словаччини. З Відня здорово відправитися в Будапешт, де є термальні ванни для полегшення болю в м’язах.

Детальна інформація: danube-cycle-path.com

З Пізи у Флоренцію, Тоскана (Італія)

Горбиста Тоскана, можливо, не самий очевидний вибір для легкої велопоездкі, але якщо розбити маршрут на етапи і додати кілька днів відпочинку, поїздка значно спроститься. Пейзажі Тоскани однозначно варті витрачених зусиль!

Почніть з одного або двох днів в Пізі, потім їдьте на велосипеді уздовж річки Сірко до міста-фортеці Лукка (45 км). На наступний день — ще 45 км до Монтекатіні Терме, найбільшого курортного міста Італії, по дорозі зупиняючись у Коллоді і Пеша. Останній переїзд у Флоренцію — найдовший (64 км), але його можна скоротити до 50 км, купивши квиток на потяг до Пистойи: туди можна забратися з велосипедом.

Детальна інформація: italy-cycling-guide.info

Узбережжя Істрії, Італія, Словенія і Хорватія

На цьому маршруті можна відвідати відразу три країни за тиждень, так як півострів Істрія поділяють Італія, Словенія і Хорватія. Місцевість трохи горбиста, але короткі відстані, у середньому 40 км в день. Маршрут починається в італійському порту Трієст, а потім веде на південь по прибережній велосипедній доріжці до Пирану в Словенії.

Після Пірана маршрут проходить через солончаки Сечовле, а потім перетинає Хорватію. Серед місць для ночівлі — Умаг, середньовічне місто-фортеця, Пореч з його Євфразієвої базилікою шостого століття і Ровінь, напевно, самий мальовничий місто на півострові.

Стежка огинає узбережжя аж до кінцевої зупинки — міста Пула, відомої своїм добре збереженим римським амфітеатром. Фажана, в 8 км на північ від Пули, є відправною точкою для поромів на острови Бріуні.

Детальна інформація: istria-bike.com

Шварцвальд, Німеччина

Південний Шварцвальдский велосипедний маршрут – це 248-кілометрове кругову подорож, яка починається і закінчується у Фрайбурзі. Асфальтова доріжка проходить з колишньої залізничної лінії і підходить для сімей, у тому числі для велопоездкі з маленькими дітьми. Маршрут в основному рівний, з невеликими пагорбами в лісі (коротка поїздка на поїзді з Кирхзвартена до озера Тітізее в перший день допоможе впоратися з єдиним крутим ділянкою).

Пейзаж являє собою суміш лісу і сільгоспугідь, де пару днів можна провести, катаючись на конях уздовж Рейну, а останній день — на виноградниках. Переночувати можна в невеликих середньовічних містечках по дорозі. Також рекомендують здійснити одноденну поїздку на поїзді через швейцарську кордон в Базель.

Детальна інформація: germany.travel

За матеріалами The Guardian

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