Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трьох українських туроператорів позбавили ліцензій

11.06.2019

Мінекономрозвитку під час перевірок виявила порушення ліцензійних умов поряд туристичних операторів, в результаті чого трьом з них анулювали ліцензії.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук на сторінці в Facebook.

«Три туроператора залишилися без своїх ліцензій з-за ігнорування затверджених урядом умов. Що це означає? В Україні стане менше на кілька тисяч обдурених туристів», — йдеться в повідомленні.

За його словами, анульовано ліцензії таким операторів:

  • ТОВ «Мережа агенцій «Гарячі тури»»,
  • ПП «Лаки-тур»
  • ПП «Діоніс-Прага-Україна».

Титарчук також зазначив, що всього було проведено 13 перевірок, три з яких — позапланові.

«За їх результатами, виявилося, що тільки 4 туроператора сумлінно виконують встановлені ліцензійні умови», — написав чиновник.

У разі ще семи операторів — умови виконуються частково. Так компанії отримали від Департаменту приписи про усунення порушень.

«В основному, вони стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу роботи у сфері туризму, не представлені статистичні звіти, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування», — додав заступник міністра.

Читайте також:   Вже «зам'яли»?: у Тростянці дружина прокурора вбила дівчину розгулює на волі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *