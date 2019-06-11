Трьох українських туроператорів позбавили ліцензій

Мінекономрозвитку під час перевірок виявила порушення ліцензійних умов поряд туристичних операторів, в результаті чого трьом з них анулювали ліцензії.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук на сторінці в Facebook.

«Три туроператора залишилися без своїх ліцензій з-за ігнорування затверджених урядом умов. Що це означає? В Україні стане менше на кілька тисяч обдурених туристів», — йдеться в повідомленні.

За його словами, анульовано ліцензії таким операторів:

ТОВ «Мережа агенцій «Гарячі тури»»,

ПП «Лаки-тур»

ПП «Діоніс-Прага-Україна».

Титарчук також зазначив, що всього було проведено 13 перевірок, три з яких — позапланові.

«За їх результатами, виявилося, що тільки 4 туроператора сумлінно виконують встановлені ліцензійні умови», — написав чиновник.

У разі ще семи операторів — умови виконуються частково. Так компанії отримали від Департаменту приписи про усунення порушень.

«В основному, вони стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу роботи у сфері туризму, не представлені статистичні звіти, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування», — додав заступник міністра.