«З нетерпінням чекаю справедливого суду над усіма упирями, угробившими країну» — Богуцька

Наворовавшаяся сволота зуміла растлить навіть тих, хто в перших рядах йшов захищати країну. Ветерани АТО і волонтери, які або мізками рушили, або з долоньки «батька нації» прикормились — це яскравий показник деградації всіх, хто пішов служити колишньому.

Два роки тому Володимир Кличко та Оксана Марченко (Медведчук) стали хрещеними батьками дочки Шуфрича, найближчого друга Медведчука. Для багатьох тоді це був шок. Як це? Візитна боксерська картка України, наша гордість… і Медведчук? Вова, рідний брат Віталіка, який очолював БПП, будучи лідером партії «Удар»??? Якийсь страшний клубок.

А пам’ятаєте, порохоботы всіх, хто проти «вольового підборіддя», називали медведчуковской підстилкою?

Ну, тобто це у них для червоного слівця все було. Як і «Геть від Москви».

Це мені ФБ сьогодні нагадав мій агресивний пост на адресу Кличка. Пост за 17 рік.

А позавчора Віталік оголосив, що до нього в пісочницю ніхто не хоче. Як же так? А Вова?

Може, тоді треба з Вовиным кумом об’єднатися в «удар ” за життя»?

У всякому разі, було б справедливо і люди поставилися б з розумінням. Все-таки це не просто дружба. А міцна, братсько-кумівська.

Подивіться, наскільки токсичність персонажів стала заразною. Хоча Клички ще не заразні.

Порошенко — ось хто носій і сіяч бубонної чуми. На сьогодні — саме він.

Наворовавшаяся сволота зуміла растлить навіть тих, хто в перших рядах йшов захищати країну. Ветерани АТО і волонтери, які або мізками рушили, або з долоньки «батька нації» прикормились — це яскравий показник деградації всіх, хто пішов служити колишньому.

Хоча він себе колишнім, звичайно, не вважає. Думає, що просто взяв перепочинок.

Так само, щоправда, думає і Медведчук.

Але ми-то з вами думаємо по-іншому, правда?

Я все-таки з нетерпінням чекаю справедливого суду над усіма упирями, угробившими країну.

Причому не просто тут, у ФБ, на рівні бла-бла-бла. А реального. З вироком і терміном.