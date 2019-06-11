Чи можна в Україні жити без «прописки»

Напередодні президентських виборів в Україні навесні 2019 року в Держреєстрах шикувалися черги, щоб проголосувати за місцем проживання, а не за пропискою.

Що робити, якщо вимагають підтвердити місце прописки і в яких сферах швидше за все виникнуть проблеми.

Наприклад, до впровадження медреформи обслуговуватися в медустановах без прописки не можна було, однак, тепер підписати декларацію з лікарем можна і за місцем проживання.

«Сімейного лікаря ви можете вибрати, де хочете. Але вузькі фахівці – тільки по напрямку», – розповідають в реєстратурі. Безоплатної в поліклініці «не за пропискою» у вузьких фахівців буде тільки одна консультація, за інші доведеться доплатити. При цьому сімейний лікар може направити до вузьких фахівців і в інші лікарні, не прив’язані до місця проживання.

Оформити дитину в дитячий сад взагалі дуже складно, а також тут роль грає місто, а не конкретно прописка. Наприклад, у киян більше шансів потрапити навіть по черзі в садочок, ніж у тих, хто приїхав з інших частин України. Але щоб відправити дитину до школи, потрібно буде підтвердження того, що сім’я проживає в потрібному районі або навіть мікрорайоні. Якщо квартира знімна, то можна використовувати і договір оренди, але тільки після домовленістю з власником житла.