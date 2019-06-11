На Київщині безжально забили жінку

У Білоцерківське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що до місцевої лікарні без свідомості, з численними ознаками тілесних ушкоджень доставлена 38-річна місцева мешканка. Про це повідомляє поліція Київської області

Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати пацієнтці життя не вдалось – жінка померла у реанімаційному відділенні.

Як встановили правоохоронці, тілесні ушкодження загиблій наніс її 36-річний співмешканець, з яким потерпіла часто зловживала спиртними напоями. Між ними виник конфлікт на грунті ревнощів, під час якого чоловік жорстоко побив жінку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання для лиходія міри запобіжного заходу.