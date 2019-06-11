Американські нафтопереробні заводи хочуть здійснювати імпорт нафти

Американські нафтопереробники і автомобілісти, можливо, ухилилася від кулі після того, як США на невизначений термін призупинили загрозу введення тарифів на весь імпорт з Мексики після досягнення угоди про імміграцію зі своїм південним сусідом.

За тиждень до п’ятниці, 7 червня, коли президент Дональд Трамп заявив, що тарифи, які набрали чинності 10 червня, були припинені на невизначений термін, керівники і лобісти нафтової промисловості гарячково закликають державних чиновників з Білого дому в міністерство торгівлі Казначейство перегляне тарифи на імпорт сирої нафти з Мексики.

Нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки імпортують важку нафту з Мексики для змішування з більш легкою нафтою для виробництва бензину та інших продуктів нафтопереробки. Тарифи, які президент Трамп погрожував наприкінці травня, означали б, що американські нафтопереробники будуть платити більше за важку нафту з Мексики на світовому ринку, що вже відчуває нестачу в важкої нафти з санкціями США проти Ірану і з санкціями проти Венесуели, в результаті імпорт США з латиноамериканської країни впав з 603 000 барелів на добу за тиждень, що закінчується 25 січня, до всього 12 000 барелів на добу за тиждень, що закінчився 31 травня.

Тому керівники і лобісти були зайняті протягом тижня пошуком якогось рішення або компромісу і закликали звільнити імпорт сирої нафти від тарифів в Мексиці.

В минулому році імпорт сирої нафти в США з Мексики в середньому склав 665 000 барелів на добу і становив велику частину імпорту енергоносіїв США з Мексики, згідно з даними EIA . Мексика була джерелом 9 відсотків імпортованої США сирої нафти, третього за величиною американського постачальника нафти за кордоном, поступаючись тільки Канаді та Саудівської Аравії.

Чет Томпсон, президент і головний виконавчий директор американських виробників палива та нафтохімії (AFPM), заявив у своїй заяві відразу після того, як адміністрація Трампа оголосила тарифи на продукти, вироблені в Мексиці:

«Введення тарифів на мексиканські продукти, зокрема на нафту, може підняти ціни на енергоносії для споживачів США, поставити у невигідне становище нафтопереробну промисловість США і поставити під загрозу прийняття USMCA – все це погані результати. Тому ми закликаємо президента не використовувати тарифи на електроенергію відносно одного з наших найважливіших торгових партнерів ».

На тижні, коли тарифи на мексиканські товари були на столі і були неминучі, лобісти були зайняті роз’ясненням адміністрації, що тарифи на мексиканську сиру нафту на обмеженому ринку важкої нафти будуть означати зростання цін на бензин тільки на початку літнього автомобільного сезону. Про це агентству Reuters заявив лобіст минулого тижня.