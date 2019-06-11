Перевагами безвізу скористалися понад 2 мільйонів українців

За два роки дії безвізового режиму України з Європейським Союзом українці здійснили понад 33 мільйонів поїздок в країни ЄС і Шенгенської зони.

Про це повідомляє представництво України при ЄС на своїй сторінці в Facebook.

“Громадяни України здійснили понад 33 мільйонів поїздок в країни ЄС і Шенгенської зони. В тому числі, перевагами безвізу скористалися більш як 2 мільйонів українських громадян”, – йдеться в повідомленні.

Безвізовий режим успішно працює, відзначили в українській дипломатичній місії при ЄС.

“З кожною поїздкою українські громадяни везуть додому нові знання і контакти, які допомагають державі робити процеси євроінтеграції незворотними”, – йдеться в повідомленні.

11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України при відвідуванні 30-ти країн ЄС і Шенгенської зони. Рівно через місяць, 11 червня, безвіз заробив.

У січні президент України Петро Порошенко розповів, що як мінімум 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимом з Євросоюзом.

До того ж, протягом 2018 громадяни України оформили 4 млн 700 біометричних паспортів для виїзду за кордон.

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