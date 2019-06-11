У Черкаській області дощ змив всі дороги

Жителі Черкаської області внаслідок сильної зливи залишилися без доріг, світла, мобільного зв’язку та власних дворів.

“Вперше в житті зіткнувся з таким аномальним явищем. Заїхали в одне із сіл на Тальнивщини – провідати рідну бабусю. Дорога до самого будинку лежала по асфальту, але після сильного двогодинного дощу, асфальту як і не було. Настав апокаліпсис: дороги немає, світла немає, зв’язку немає, телефони розряджені, ще й субота – вихідний. Американське кіно відпочиває”, – коментує у Facebook Владислав Москаленко.

За інформацією чоловіка, через кілька годин “полонені” знайшли людину, яка повнопривідним трактором витягла машину до найближчої дороги.