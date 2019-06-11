У партії Смєшка назріває розкол через домовленості з екс-“регіоналами”

Лідер громадської організації “Традиція і порядок” Богдан Ходаковський заявивши про скасування свого рішення йти на вибори від політичної партії Ігора Смєшка “Сила і честь” через перемовини партії зі скандальними екс-“регіоналами”.

“Як ви знаєте, раніше я заявивши про свою ініціативу йти на вибори по 66 округу від партії Ігора Смішка “Сила і честь”. Зовсім нещодавно мені стало відомо, що одіозний екс-регіонал Віталій Журавський веде перемовини щодо своєї присутності у списку “Сила і честь”. Нагадаю, що колишній член “Партії регіонів” Журавський являється автором “закону про наклеп”, який був спрямований проти вільної роботи преси”, – заявивши Ходаковський.

“Біографія Журавського заплямована проросійською діяльністю в Україні та численними корупційними скандалами. Сам факт, що такі люди можуть бути моїми “колегами” по партії мені неприйнятний. Я одразу обрав рішення проводити виборчий процес максимально прозоро, тому поки що вирішив не плямувати свою репутацію та піти на вибори на 66 одномандатному виборчому окрузі самостійно”, – додав він.