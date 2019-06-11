Зниклого «Спасителя світу» да Вінчі знайшли на яхті принца

Картина Леонардо да Вінчі «Рятівник світу», яку продали за рекордні 450 мільйонів доларів, знаходиться на яхті Serene наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Станом на 26 травня, яхта Serene перебувала в Червоному морі біля єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Газета The New York Times у березні повідомила про зникнення картини «Спаситель світу» після її продажу на аукціоні Christie’s в 2017 році. Видання зазначало, що полотно планували виставити у філії Лувра в Абу-Дабі, але цього не сталося. У Christie’s повідомили, що передали картину її власнику, не розкриваючи його імені. За даними NYT, твором володіє Мухаммед бін Салман.

Картину «Спаситель світу» в 2017 році продав російський мільярдер Дмитро Риболовлєв. Сам бізнесмен придбав її в 2013 році за 127 з половиною мільйонів доларів у швейцарського арт-дилера Верба Був’є. Риболовлєв подав в суд на Був’є, заявивши, що той продав полотно на 40 мільйонів доларів дорожче, ніж купив сам.

Картина «Рятівник світу», на думку експертів, була написана приблизно в 1500 році. У XVIII столітті полотно пропало, а в 1900 році його продали роботу одного з послідовників да Вінчі. Після реставрації 2007 року кілька експертів заявили, що «Спасителя світу» написав сам художник. При цьому експерти в Луврі як і раніше вважають картину майстерні да Вінчі, а не одного художника.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пропала найдорожча картина в світі.

За матеріалами Meduza

Читайте також:

Картину «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі продали за рекордні $450 млн

Сила мистецтва: Леонардо Ді Капріо дивиться на Леонардо Да Вінчі

У Лондоні знайшли відбитки пальців Леонардо да Вінчі