«Здавалося, вони отримують якесь задоволення від цього»: в Одесі патрульні побили студента

Одеські патрульні поліцейські побили на вулиці неповнолітнього студента за надуманими підозрами.

Потерпілий – 17-річний студент першого курсу ОНУ ім. Мечникова Денис Кобылков.

«6 червня, на початку шостої вечора, провівши свою дівчину, я йшов додому, поспішаючи на маршрутку. На вулиці Толбухіна, 131, кинув у смітник папірець, завалялися в кишені. Не встиг відійти від бака пару кроків, як біля мене зупинилася поліцейська машина з номерами 2098. Звідти вискочили троє поліцейських і без всяких пояснень заламали мені руки назад, наділи наручники. Відразу ж запитали, чи є у мене при собі колючо-ріжучі предмети, скільки мені років, прізвище і не притягувався до кримінальної відповідальності. Відповів, що не притягувався, тверезий, ножів не ношу.

Потім один з них попрямував до баку і дістав викинуту мною папірець. Потім, підійшовши до мене, мовчки вдарив у ніс. Двоє інших поліцейських тим часом тримали мене за лікті. На моє запитання, що відбувається і за що мене вдарили, послідував удар коліном у живіт. Я спробував кричати, щоб привернути увагу хоч когось на вулиці, але нікого поблизу не було. Я просив, щоб поліцейські пояснили причину затримання і побиття, просив запросити понятих та свідків. Але на кожну моє прохання слідував удар. Поліцейський кілька хвилин просто бив мене коліном в живіт і груди, кілька разів вдарив кулаком у щелепу, двоє інших тим часом «дбайливо» підтримували мене, щоб я не впав. Здавалося, вони отримують якесь задоволення від цього…

Побивши, вони запхали мене в машину. Вже в автомобілі поліцейський розгорнув викинутий мною паперовий клубок. І побачив, що всередині нічого немає. Знявши наручники, головний, який мене бив, поплескав мене по плечу і сказав: «Ти, хлоп, вибач якщо що». Але мені вже було не до вибачень – мене нудило і сильно боліло в підребер’ї. Я попросив, щоб мене відвезли додому, або в лікарню. Але поліцейські витягли мене з машини на перехресті вулиць Шклярука і Толбухіна, після чого поїхали».

Батько побитого хлопця Олександр Кобзар додає, що його син, прийшовши додому, відразу попросив викликати лікаря – у нього сильно боліло в районі живота.

Одразу ж викликали швидку… Зробили томограму голови і живота, виявили тріщину носа і гематому селезінки. Лікарі прийняли рішення госпіталізувати в Одеську обласну дитячу клінічну лікарню: травма селезінки могла призвести до найгірших наслідків. У дитячій лікарні сина відразу помістили в реанімацію. На щастя, обійшлося без операції. Я написав заяву в прокуратуру та Державне бюро розслідувань за фактом побиття поліцією неповнолітньої дитини, у п’ятницю за фактом побиття сина поліцейськими відкрили кримінальне провадження, — пояснив одесит.

Патрульний екіпаж, який побив 17-річного Дениса Кобылкова, «приписаний» до Київського райвідділу поліції. Офіційно правоохоронці поки відмовляються коментувати подію.