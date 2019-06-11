Готовий Кучма віддати наказ не відкривати вогонь у відповідь власним охоронцям?

Якщо ні, то в такому випадку колишній народний депутат не розуміє, чому Леонід Данилович пропонує такий варіант для українських військових.

Єгор Фірсов, коментуючи запропоновану Леонідом Кучмою в Мінську ідею заборонити українським військовим відкривати вогонь у відповідь на Донбасі, допускає, що екс-президент міг керуватися в даному випадку найкращими спонуканнями. Однак питання в тому, чи готовий Леонід Данилович віддати такий же наказ своєї власної охорони. Відповідь тут очевидна. Ніхто не віддасть такого наказу своїм охоронцям, оскільки розуміє всі ризики.

У такому разі незрозуміло, чому такий варіант пропонується для українських військових. Не варто забувати, що під час анексії Криму наші військові теж отримали установку не застосовувати зброю. У підсумку це закінчилося втратою півострова, який Росія забрала без опору. Більше того — застосовувати зброю все одно потім довелося, тільки вже на Донбасі. Якщо зараз заборонити військовим відкривати вогонь у відповідь, то це може закінчитися аналогічним чином. Іншими словами, стріляти потім все одно доведеться, але вже десь під Запоріжжям або під Харковом.